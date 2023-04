El director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo, respaldó en El Primer Café el procedimiento policial en que un joven de 19 años terminó fallecido al intentar evadir un control y atropellar a un carabinero en San Antonio. "Necesitamos volver a que se respeten las normas en el país. No puede ser que un joven crea que puede atropellar a un carabinero, eventualmente matarlo o dejarlo malherido y huir sin que haya una reacción... El uso de las armas, en ese contexto, está dentro de lo racional", dijo el exdiputado RN, junto con cuestionar que la ministra Carolina Tohá dijera que se debía "establecer que objetivo tuvo el disparo" policial que abatió a la persona: "No podemos dar el mensaje: 'Atropelle, arranque y no le va a pasar nada, porque si ya pasó la vieja, no le pueden disparar'... Yo creo que es complicado la señal que se da, por lo menos con las declaraciones iniciales de la ministra", señaló Pardo en Cooperativa.

