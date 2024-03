"No confundamos las cosas, no caigamos en el juego del supuesto antisemitismo, seamos capaces de diferenciar: todos respetamos a la población (de Israel) y la legitimidad de un Gobierno que ha sido electo, pero no por eso vamos a aceptar y tolerar que un Estado masacre a otro pueblo", dijo este lunes la ministra vocera, Camila Vallejo, al explicar la postura de la administración Boric frente a la guerra en Gaza.

En un punto de prensa en La Moneda, la secretaria de Estado enfatizó que "el problema no es el pueblo de Israel: no es ni su creencia ni su religión ni nada por el estilo; el problema es que tenemos un conflicto donde un Estado en particular ha incumplido los estándares internacionales", algo que -recordó- ha dejado "30 mil civiles masacrados", principalmente mujeres y niños.

Finalmente, destacó que más allá de la decisión de excluir a las empresas israelíes de la Fidae 2024 -que empeoró las ya malas relaciones con el embajador Gil Artzyeli- el Presidente Gabriel Boric ha respetado el "legado histórico" nacional de defender "los tratados internacionales, el derecho humanitario y los derechos humanos, independiente del color político del Gobierno que conduzca" la política exterior.

