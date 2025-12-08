Elizalde arremete contra Kast por "difundir falsedades" en campaña presidencial

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, endureció este domingo sus críticas al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusándolo de utilizar datos falsos durante la campaña e instalar un clima de desinformación en el debate público.

El secretario de Estado salió al paso de las críticas del abanderado opositor hacia el Gobierno y el Presidente Gabriel Boric, afirmando que "el debate debe realizarse sobre la base de hechos, no de falsedades", y asegurando que las cifras oficiales muestran que "hoy el país está mejor que hace tres años y medio".

Elizalde defendió los indicadores económicos, destacando que el crecimiento está por encima del potencial estimado por el Banco Central, junto con la reducción de la inflación y del déficit fiscal.

"Hubo una proyección de déficit mayor el primer año de gobierno y, gracias a políticas responsables, se logró balancear", argumentó.

Respecto a seguridad, el ministro cuestionó directamente las cifras utilizadas por Kast. "La información que entrega es falsa. Cuando hablamos de cifras de seguridad, son los reportes de Carabineros, de la PDI y del Ministerio Público, que es un organismo autónomo", sostuvo.

Afirmó además que la violencia rural en el sur disminuyó "más de un 70%" el año pasado, aunque reconoció que en las últimas semanas han ocurrido hechos adicionales que están siendo investigados. "Eso reafirma la necesidad de perseverar en el despliegue de las Fuerzas Armadas, en la inversión pública y en el Plan de Paz y Entendimiento", añadió.

En materia migratoria, Elizalde apuntó que el peor momento fue en 2021, durante el gobierno anterior, cuando —según citó— el 36% de los migrantes del censo ingresaron al país. "Las medidas adoptadas por esta administración han permitido reducir los ingresos irregulares en cerca de un 50%", afirmó.

Críticas a propuesta sobre conmutación de penas

El ministro también volvió a cuestionar la postura del diputado republicano José Carlos Meza, quien planteó la posibilidad de conmutar penas incluso para personas condenadas por delitos sexuales contra menores. "Es muy grave la propuesta de liberar a quienes cometen delitos sexuales contra niños", advirtió.

Elizalde aseguró que esta idea no se limita a declaraciones individuales, sino que está recogida en un proyecto de ley impulsado por sectores de la oposición en el Senado.

"Permitirá que violadores, abusadores de menores, homicidas y autores de delitos graves salgan en libertad a los 70 años sin cumplir la totalidad de sus condenas", alertó.

"Sería una señal de impunidad inaceptable. Significaría, por ejemplo, que casos como el de María del Pilar Pérez o el psicópata de Alto Hospicio enfrenten libertad anticipada. Eso no lo podemos permitir", concluyó.