Interpelación a Tohá: Monsalve pidió no usar "el temor de la ciudadanía" para sacar ventajas electorales

Luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara interpelar a la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, exhortó a la oposición a no intentar sacar ventajas políticas para resultados electorales con "el temor de la ciudadanía".

"El Poder Legislativo per se es un poder político y eso (la interpelación) no tiene una connotación negativa ni positiva. Las herramientas que la Constitución le da al Parlamento en materia de fiscalización, el Parlamento tiene la autonomía y el derecho para usarlas; por lo tanto, yo no dramatizo respecto a una interpelación", dijo la autoridad ante la prensa en La Moneda.

A juicio de Monsalve, la instancia que enfrentará Tohá "es una oportunidad para que la ministra del Interior pueda dar a conocer tanto los objetivos estratégicos que tiene en materia de seguridad el Gobierno, como los distintos planes de acción que el Gobierno está desarrollando en todo el país".

"A uno le gustaría que no se busque en la seguridad y en el temor de los ciudadanos un clivaje político para buscar resultados electorales", abogó el subsecretario.

El martes 16 de mayo, Tohá deberá dar explicaciones ante la Cámara Baja sobre su gestión para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país.

Chile Vamos elaboró un documento de 12 puntos como sustento de la interpelación a Tohá, acción para la que necesitaban 52 votos favorables. Finalmente, la ofensiva fue aprobada con 55 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones.

"Se acabó la paciencia" se titula el informe que fue redactado en la oficina del diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper -quien además es impulsor de la iniciativa-, junto a parlamentarios que integran la comisión de Seguridad de la Cámara Baja.