Tras el fallido juicio político contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), el vicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, dijo en El Primer Café que "la oposición tiene que tomar nota, porque ya se están transformado en un bochorno permanente las acusaciones constitucionales", al tratarse del quinto fracaso de un libelo de este tipo durante el actual periodo. No obstante, advirtió que "pensar que el ministro Montes sale fortalecido es una ceguera política y jurídica, porque, además, la defensa se basa en que básicamente no tiene nada que ver con una red de corrupción muy instalada". "Su gestión es bastante indefendible y no se puede sostener mucho más. Yo creo que va a terminar saliendo", afirmó.

