Tras figurar en varias encuestas como una de las posibles figuras de la próxima carrera presidencial, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), admitió que "me da un vértigo tremendo ese tema". Consultada sobre si piensa en esa opción durante una actividad de la Escuela de Gobierno de la U. Católica este viernes, planteó que a su juicio, "cada vez que lo hablo o alguien me lo menciona, me debilito como ministra del Interior" frente a quienes suelen criticarla.

