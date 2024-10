Zoom a Cordero: Oficialismo resalta "sobriedad", pero oposición ve inexperiencia en seguridad

Diversas reacciones ha generado el nombramiento de Luis Cordero como subsecretario del Interior, en medio de una de las mayores crisis que ha enfrentado la actual Administración. El otrora ministro de Justicia y de Derechos Humanos se convirtió el jueves en el nuevo número dos de la cartera que encabeza la ministra Carolina Tohá, luego de la renuncia de Manuel Monsalve, denunciado por violación.

Poco después de la dimisión del "zar de la seguridad" del Gobierno de Gabriel Boric, el Ejecutivo oficializó el traspaso de Cordero a su nuevo cargo, siendo despedido entre aplausos por los funcionarios del Ministerio de Justicia.

El nuevo subsecretario es abogado de la Universidad de la República, doctor en Derecho de la Universidad de Lleida, magíster en Derecho Público de la U. de Chile y Magíster en Políticas Públicas de la U. de Chile.

Para él no es algo nuevo ser designado por La Moneda tras una crisis: su llegada a la cartera de Justicia, en enero de 2023, se dio luego de los polémicos indultos otorgados por el Mandatario y que le costaron el puesto a la entonces ministra Marcela Ríos.

"PROBIDAD, SOBRIEDAD"

Desde el oficialismo apoyan el nombramiento de Cordero en medio de la crisis. El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, destacó que "es una persona que va a entregarle confianza a la población por su probidad, su sobriedad, su capacidad argumentativa, porque es una persona que busca actuar en política con códigos de objetividad, y yo creo que eso hace falta en una misión tan compleja como es la batalla contra el crimen organizado, contra la corrupción".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el democratacristiano Iván Flores, opinó que "tiene todas las capacidades para tomar la cartera de la Subsecretaría del Interior con mucha fuerza y también con mucha calidad".

"Tiene la personalidad, el conocimiento y la trayectoria suficientes como para hacer bien la pega, pero también esperamos su máximo esfuerzo, no solamente de él, sino que del equipo. Por esa razón, lo estamos convocando para la siguiente semana, a la vuelta de las elecciones, para que podamos conversar cómo vamos a enfrentar este problema juntos. Aquí hay que ponerle paños fríos a una situación que va por un carril judicial, pero sin aflojar a lo que significan las tareas institucionales", indicó.

"NO SÉ QUÉ TRAYECTORIA TIENE EN CONTROL DE SEGURIDAD"

Desde la oposición, en cambio, criticaron la designación de Cordero. La presidenta de Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, y la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, acusaron una falta de experiencia por parte del académico en materia de seguridad.

"No lo puedo evaluar porque no sé qué trayectoria tiene en control de seguridad, y me imagino que la selección de su nombre tiene que ver con una capacidad de enfrentar temas más complejos y sustentar con argumentos cuando eso ocurra", planteó Hutt.

"Yo no sé si es la persona idónea. Aquí, más allá de la persona, el Gobierno tiene que cambiar la forma en que ha enfrentado la seguridad en nuestro país. Solo con lamentaciones la verdad es que no vamos a resolver absolutamente nada", complementó Hurtado.

Con el paso de Cordero a Interior, el Ministerio de Justicia quedó a cargo del militante comunista Jaime Gajardo, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como subsecretario de Justicia.