En El Primer Café de Cooperativa, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) aseguró que "se requiere mayoría ciudadana o mayoría política" para sacar adelante los programas de gobierno, cosas que, en su opinión, no tiene el ejecutivo liderado por el Presidente Gabriel Boric. "No la tiene en la política porque no tiene mayoría en el Congreso, algo común que ha sucedido en los últimos gobiernos; y ciudadana porque las causas que ellos elevaron durante la campaña han perdido fuerza", aseguró la otrora autoridad.

