En esta edición de Creciendo Juntos en Cooperativa, analizamos los desafíos en la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down en el mundo educativo.

Nos acompañó Andrea Allamand, cofundadora de la Fundación Down Up!, en la previa del Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo.

