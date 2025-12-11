Monsalve insistió en su "total inocencia" y no descartó pedir reapertura de investigación en su contra

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve emitió una declaración pública en respuesta al "anuncio informal" del cierre de la investigación en la causa penal que se sigue en su contra por los delitos de violación y abuso sexual, iniciado en octubre de 2024.

La otrora autoridad de Gobierno calificó "de la máxima gravedad que una decisión procesal de esta envergadura sea conocida por la prensa antes que por los intervinientes".

"Al momento de emitir esta declaración, no he sido notificado formalmente del cierre de la investigación", denunció Monsalve, quien acusó una "estrategia permanente de filtraciones que vulnera el debido proceso y daña la presunción de inocencia, buscando instalar verdades mediáticas al margen del conducto judicial regular".

El exsubsecretario señaló que, "pese a las irregularidades en la forma, (...) el avance hacia el Juicio Oral es fundamental": "Siempre he sostenido que este es el único espacio idóneo, técnico y dotado de garantías procesales donde podré probar, más allá de toda duda, mi total inocencia", aseguró.

Monsalve adelantó que su defensa en el juicio se basará en "un robusto conjunto de hechos, evidencias objetivas y pericias técnicas". Afirmó que estos antecedentes, que "hasta ahora se han mantenido bajo reserva, podrán finalmente ser expuestos y valorados en un juicio público e imparcial".

Finalmente, no descartó solicitar la reapertura de la investigación. "Una vez que se me notifique formalmente y comiencen a correr los plazos legales, junto a mi defensa evaluaremos en detalle si la investigación se encuentra realmente agotada", indicó.

"Es prioritario asegurar que se realicen todas las diligencias claves para nuestra teoría del caso. Por tanto, no descartamos ejercer las facultades que nos otorga la ley para solicitar la reapertura de la investigación si consideramos que faltan pericias indispensables para demostrar mi inocencia", concluyó en su comunicado.