Elección dividida en la Suprema deja en duda la tradición de antigüedad para la Presidencia

En medio de dudas sobre la designación, con opciones que apelan a la experiencia tradicional o un perfil más dialogante, el próximo lunes el Pleno de la Corte Suprema designará a su nuevo o nueva presidente.

La tradición de antigüedad, que históricamente ha guiado la elección, sitúa a la ministra Gloria Ana Chevesich como la principal carta para asumir el cargo. Conocida por su perfil "duro" ante la crisis del Poder Judicial, representa la línea de continuidad.

Sin embargo, en un giro que anticipa una elección dividida, ha surgido la candidatura de la ministra María Angélica Repetto, quien, según fuentes cercanas, presenta un perfil "más conciliador".

La ministra Gloria Ana Chevesich se erige como la principal aspirante a la presidencia de la Corte Suprema, respaldada por la histórica tradición de antigüedad que rige las designaciones en el máximo tribunal. (FOTO: ATON)

Frente a este escenario, el exministro de la Corte Suprema Patricio Valdés dijo que "lo que me parecería lo más lógico que se siguiera la tradición, que muy pocas veces se ha saltado (...) me parece que debe seguirse la tradición".

"Siempre existió la libertad para eso (definir al presidente de la Corte), pero en una forma inteligente y para evitarse suspicacias y problemas, se ha seguido la tradición de elegir al más antiguo, salvo en dos o tres oportunidades", puntualizó.

La ceremonia de conmemoración de los 130 años del Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la que asistieron autoridades como el Presidente Gabriel Boric y ministros del Poder Judicial, sirvió de antesala para lo que se perfila como un proceso reñido.

En la actividad también participó el actual presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, podría estar viviendo sus últimas actividades públicas al mando de la institución.