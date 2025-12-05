"Diligencia muy útil": Defensa de Cariola destacó su extensa declaración por Caso Chinamart

La diputada y senadora electa Karol Cariola (PC) fue foco de atención esta semana tras su declaración, por más de diez horas, ante el Ministerio Público en el marco del Caso Chinamart, investigación que busca esclarecer un posible tráfico de influencias por parte de la parlamentaria.

La indagatoria, liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, surge a raíz de antecedentes descubiertos en otra investigación, el Caso Sierra Bella, donde se acusó que Cariola realizó gestiones con Irací Hassler, entonces alcaldesa de Santiago, en beneficio del empresario chino Emilio Yang.

La declaración, realizada el pasado martes 2 de diciembre, fue una acción solicitada por la propia legisladora, quien en esta causa se encuentra en calidad de imputada.

Durante la diligencia, no solo respondió a más de 30 preguntas del persecutor, sino que también accedió a una medida significativa para la investigación: abrir sus cuentas corrientes a los investigadores.

Además, se reafirmó la cautela de garantías previamente acordada, para proteger cualquier antecedente que no tenga relación directa con la causa.

Defensa de Cariola destacó la diligencia

El abogado de la diputada, Juan Carlos Manríquez, afirmó que, "respecto del fondo, estimamos que fue una diligencia muy útil, en que la señora diputada respondió más de 30 preguntas directamente sin escamotear ninguna, aportó antecedentes, abrió voluntariamente sus cuentas corrientes para operaciones específicas y determinadas".

"Creo, desde mi punto de vista, que ella despejó todas las dudas iniciales y además solicitamos que esta declaración se mantuviera en reserva por 90 días, porque hay diligencias solicitadas y otras que a nosotros también nos interesan", puntualizó el jurista.

Aseguró que "así resguardamos el secreto de la investigación, su éxito, y seguimos con la línea de la cautela de garantías que se había otorgado antes para que cuestiones que no sean pertinentes a la investigación, como familiares, políticas, personales u otras, se dejen fuera".

Se buscó evitar una posible "manipulación política"

Según lo revelado por Ciper, la fecha de esta declaración no fue aleatoria. Aunque la diputada tenía su agenda copada por las elecciones parlamentarias y había diligencias en curso, la elección del 2 de diciembre también buscaba evitar que la investigación fuera utilizada con fines electorales.

Hay diputados como los republicanos Luis Sánchez y Juan Irarrázaval que son querellantes en la causa, y la parlamentaria habría querido evitar una manipulación política del caso en periodo de votaciones.