"Muñeca Bielorrusa": Fiscalía solicitó formalizar a conservadores y dueño de casa de cambios

La Fiscalía de Los Lagos dio este viernes un nuevo paso en la investigación del bullado caso conocido como "Muñeca Bielorrusa", solicitando formalizar a nuevos implicados ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La solicitud, liderada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer, apunta directamente a los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle, así como a Harold Pizarro, dueño de la casa de cambios "Suiza".

Estos nuevos requerimientos se suman a una causa que ya mantiene en prisión preventiva, desde el 15 de noviembre, a Gonzalo Migueles (pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco) y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Ellos fueron formalizados por los delitos de lavado de activos, cohecho reiterado y sobornos.

En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) determinó la semana pasada ampliar la querella penal, dirigiéndola contra la exsuprema Vivanco.

Detalles del presunto esquema de lavado de activos

Según la exposición del Ministerio Público, los tres individuos cuya formalización se solicita habrían participado en una operación destinada a blanquear recursos económicos. Estos fondos, presuntamente aportados por el consorcio Belaz Movitec, tenían como finalidad influir en decisiones judiciales para asegurar fallos favorables en un litigio en curso contra Codelco.

Asimismo, la Fiscalía indicó que Eduardo Lagos habría coordinado con Harold Pizarro la entrega de los dineros a Gonzalo Migueles. Para concretar esta transferencia, se habría utilizado un cheque emitido a nombre de un tercero, el cual fue posteriormente cambiado a dólares.

Estos fondos, una vez convertidos, habrían sido entregados a los conservadores, quienes finalmente los traspasaron al imputado Gonzalo Migueles, configurando una elaborada trama para mover y ocultar el origen de los recursos.

Reacción de la defensa

Frente a esta situación, el abogado Marcelo Hadwa, quien representa a Sergio Yáber, sostuvo -según consignó Emol- que "desde el primer momento hemos estado disponibles a colaborar con todas las instancias investigativas que se requieran".

Asimismo, expresó la confianza en la inocencia de su representado, señalando que "la solicitud de la Fiscalía nos permitirá conocer más antecedentes y poder dar cuenta de que don Sergio Yáber no ha cometido ninguna de las faltas e irregularidades que se le atribuyen".