"Viva la libertad": Mauricio Ojeda celebró no regresar a la cárcel por caso manicure

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó este martes el arresto domiciliario total para el desaforado diputado Mauricio Ojeda (exRepublicanos), investigado por su presunta responsabilidad en el denominado caso manicure, una de las aristas de la bullada investigación por convenios con fundaciones en la Región de La Araucanía.

De esta manera, el cuestionado exparlamentario, que enfrenta cargos por fraude al fisco consumado y reiterado, no tendrá que regresar a la cárcel como medida cautelar mientras dura la investigación.

Durante el periodo de investigación, Ojeda pasó cinco veces por el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en Santiago para cumplir la cautelar más gravosa.

El exRepublicanos es investigado por el delito de fraude al fisco consumado y reiterado. (FOTO: ATON)

El desaforado parlamentario es acusado de participar en un esquema de fraude al fisco. Según la Fiscalía, 730 millones de pesos fueron transferidos desde la Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía a empresas de capacitación (Folab y Educc) pertenecientes a Rinett y Juvenal Ortiz, cercanos a Ojeda.

Estos fondos estaban destinados a cursos para mujeres de escasos recursos que, según la acusación, nunca se realizaron, pero cuyo dinero sí fue cobrado.

En esta misma arista también se investiga a otros ocho funcionarios del GORE de La Araucanía. Entre ellos se encuentra Juan Pablo Leonelli Lepin, exjefe de gabinete del Gore durante la administración de Luciano Rivas, quien también figura como investigado en una de las aristas del caso convenios.

"Viva la libertad", celebró Ojeda

A través de su cuenta de Instagram, Ojeda celebró la medida cautelar de arresto domiciliario en su contra: "Puedo asegurarles que no saben lo que se siente mirar al cielo, gritar y que la lagrimas broten solas de pura alegría porque no lograron meterme por sexta vez a la cárcel", comentó.

Asimismo, dijo que "se terminó la persecución injusta" y que "hoy, después de todo lo vivido, comenzaré dos libros donde habrá verdades que duelen, como así me dedicaré a luchar para que en Chile NO se persiga injustamente a inocentes".

"Este camino es largo, pero estoy más que preparado... De hecho, me hicieron más fuerte todo este tiempo, mientras intentaron doblar mis piernas nunca supieron que solo me arrodillo ante Dios. Esta historia recién comienza y que VIVA LA LIBERTAD ctm", cerró en su mensaje el desaforado parlamentario.