Después de que este fin de semana se develaran más antecedentes de la denuncia por corrupción en contra del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, indicó en Cooperativa que "si las personas involucradas no se hubiesen autodenunciado, esto probablemente no se hubiese sabido nunca". El investigador explicó en Lo que Queda del Día que, como las supuestas corporaciones Vita no estaban sujetas a la ley de transparencia, "la Contraloría no se puede meter en esas organizaciones comunitarias funcionales".

