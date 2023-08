Camila Polizzi responsabilizó a Sebastián Polanco del caso lencería: "Él entendía de estas cosas"

La querella presentada por Camila Polizzi sostiene que Sebastián Polanco es el responsable del mal uso de fondos entregados por el GORE del Biobío a la Fundación En Ti por un proyecto de seguridad que terminó comprando lencería en costosas tiendas.

Polizzi, quien era la encagada de proyectos de cuestionada fundación, se querelló por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumentos mercantiles.

La acción, presentada en el Segundo Juzgado de Garantía de Concepción, acusa a Sebastián Polanco, los representantes de la OTEC Frumisal y contra quienes resulten responsables.

En su declaración, Polizzi relató que el proyecto presentado en el GORE del Biobío en mayo de 2022 lo había desarrollado junto a Sebastián Polanco, "amigo con el que siempre trabajé en mis campañas electorales. Teníamos una relación estrecha y de mucha confianza".

La excandidata a alcaldesa dijo que al presentar la iniciativa a la autoridad regional, le indicaron que su fundación Conce Solidario no cumplía con los requisitos por lo que le advirtieron que debía buscar una ONG que tuviera al menos dos años de antigüedad.

"Yo transmití todo esto a Sebastián, él entendía de estas cosas (...) y sabía cómo postular esta clase de fondos y proyectos. Le comenté lo de la Fundación y él dijo que buscaría una", añadió en la querella donde manifestó que fue en esas circunstancias en las que conoció a Gerardo Silva, de la Fundación En Ti, quien al conocer la iniciativa "se mostró disponible a facilitar su personalidad jurídica".

Silva, agregó Polizzi, le otorgó un mandato de administración como solicitaba el GORE y le facilitó a Polanco su clave única y la de la fundación para realizar trámites en el Servicio de Impuestos Internos.

Silva contrató a Polizzi como encargada de proyectos de la fundación y a Sebastián Polanco como coordinador. "Yo nunca pertenecí al directorio de la fundación", remarcó.

Con todo ello, según Polizzi, Polanco ingresó los formularios y, tras cinco meses, obtuvieron la firma del convenio entre el GORE y la fundación. "El convenio establece que el proyecto parte con la primera transferencia de recursos, lo que ocurre el día 11 de enero de 2023 donde el GORE realiza la primera transferencia por $75.200.000".

EL VÍNCULO CON LA OTEC FRUMISAL

En una reunión, el jefe de División de Desarrollo Social del GORE, Simón Acuña, le indicó a Polizzi que "todos los proyectos tienen que rendir cuentas, y que tendremos una contra parte técnica, la señora Tamara Vidal; y una contra parte financiera, la señora Carolina Pradenas. También me explica cómo funciona el tema de las rendiciones mensuales que se debían presentar en el GORE. (...) El señor Acuña, y debido a que nuestro proyecto es de capacitaciones, me sugiere trabajar con una OTEC (Organismo Técnico de Capacitación)".

Así, Polanco le presentó a Matías Godoy quien compraría una OTEC en Santiago y que trabajarían con él, por lo que viajaron a la capital. "En el camino de regreso, Sebastián me cuenta que Matías compró la OTEC Frumisal, empresa que además estaba certificada por el Sence y que nos ayudará a ejecutar capacitaciones para el proyecto".

"Sebastián siempre hizo de intermediario entre las funciones que debía realizar la Fundación y la OTEC, ya que él tenía más confianza con Matías Godoy, ellos eran amigos. Así cuando había que presentar los informes de rendición al GORE yo le pedía a Sebastián que él a su vez le pidiera a Matías los informes y las facturas correspondientes al trabajo que la OTEC realizaba", continúa la querella.

"LA PRIMERA ALERTA"

Polizzi relató que en junio surgió "una primera alerta" durante una discusión que sostuvo con Polanco. "Yo manifiesto mi preocupación por el atraso en presentar las rendiciones al GORE que corresponden al mes de mayo. Le pido que llame a Matías y le exija los informes, que estamos atrasados".

Sin embargo, "Sebastián Polanco me confiesa que en realidad es él quien hace los informes de la OTEC. Sebastián me dice que él es quién redacta los informes del trabajo de la OTEC y también hace los de la Fundación y por eso es que no alcanza a terminarlos a tiempo".

En julio, declaró Polizzi, estalló el caso "Democracia Viva" y en la revisión de otros casos saltó el tema de la Fundación En Ti. "Matías Godoy se ve ansioso por esos días, es entonces cuando nos enteramos por la prensa de su autodenuncia".

La excandidata descubrió que "Sebastián había sido socio en la compra de la OTEC y le pregunto por qué me lo había ocultado, a lo que él me responde que, según él, nunca quiso firmar la compra, pero que por ser una sociedad limitada, me explica que tenían que firmar dos personas", sin embargo, le dijo que había salido de la sociedad a los 20 días.

"Le pregunto entonces a Sebastián Polanco por qué Matías Godoy dice que era 'un palo blanco' y Sebastián me responde que no sabe porque Matías dice eso", agregó.

"Durante el mes de julio y con todo esto en la prensa, Sebastián Polanco me va contando de a poco la verdad. Me dice que él se salió de la firma de la OTEC, pero que siguió siempre trabajando en la OTEC con Matías Godoy"

"Sebastián Polanco -complementa la querella- me confiesa que es él quien administraba la OTEC y se preocupaba de que las cosas se hicieran", como la recuperación de los espacios públicos, las compras de materiales y pagos de sueldos. "Me dice entonces que él recibía una remuneración por todo este trabajo".

"Ese pago fue acordado, según él, con Matías Godoy en el uso de la tarjeta bancaria. Entonces Sebastián Polanco me dice que las compras publicadas por Matías, son compras que él realizó".

En la querella, Polizzi remarca que "siempre confié en Sebastián la responsabilidad de todos los temas administrativos y contables de la fundación y el proyecto, pero al enterarme de esta situación con la OTEC y viendo que hay servicios que se le transfirieron a la misma OTEC y que no se completaron, es que decido realizar esta querella, esperando la debida restitución de los recursos no ejecutados por parte de la OTEC y que corresponde restituir al Gobierno Regional del Biobío".

"Así, todas las compras que hoy aparecen en los medios de comunicación de especies que yo hubiera adquirido en el comercio no corresponden, ya que los representantes de dicha OTEC tenían la exclusividad del movimiento y uso de la cuenta y tarjeta de débito".

"Hoy se ha hecho caudal por las compras de ropa interior que tales representantes realizaron y se me imputan sin tener razón alguna", dijo en alusión de las compras en lencería, además de las tiendas Zara y Saville Row, las que fueron justificadas con cinco facturas.

La querella de Polizzi acusa una estafa que avalúa en 40 millones de pesos "que corresponderían rendir a la querellante Camila Polizzi, dejándola como la persona que habría utilizado dichos fondos".

Adicionalmente denuncia la apropiación indebida, por parte de Polanco y la OTEC, de la suma de 29 millones de pesos.