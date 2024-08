Caso Hermosilla: Exfiscal Guerra renunció a la U. San Sebastián, que preside Chadwick

El exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra presentó este viernes su renuncia al cargo de profesor de la Universidad San Sebastián (USS), en medio de la investigación en su contra por los chats con el abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra desde el martes en prisión preventiva, imputado por lavado de activos, delito tributario y soborno en el marco del llamado "caso audios".

Según su perfil de LinkedIn, el otrora persecutor impartía clases a tiempo parcial en la Facultad de Derecho desde agosto de 2021.

Su dimisión, que fue justificada por "motivos personales", fue confirmada por fuentes de la casa de estudios privada, cuyo directorio es presidido por el exministro del Interior Andrés Chadwick, amigo y socio de Hermosilla.

Guerra, que renunció al Ministerio Público en julio de 2021 -tres años antes de que terminara formalmente su periodo-, es investigado por el ente persecutor por una supuesta entrega de información a Hermosilla en casos de alta connotación pública.

Según detalló un reportaje de Ciper, son varios los intercambios por WhatsApp entre ambos que están siendo revisados por el Ministerio Público.

Dichas conversaciones iniciaron cuando Guerra era jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente y estaba a cargo del caso Penta, famoso escándalo relativo a la emisión de boletas "ideológicamente falsas" para el financiamiento irregular de campañas políticas.

En uno de los chats, registrado en 2016, Hermosilla y Guerra hablan de que deben contactar a "Andrés" para darle una salida a ese caso, aludiendo a Andrés Chadwick.

Estos diálogos se dieron en más de una oportunidad, por lo que los fiscales -según detalló el medio citado- indagan si pueden configurar algún delito, lo que podría abrir una nueva arista del "caso audios".

Pese a que el abogado Hermosilla no tenía patrocinio formal en ese proceso, intentó obtener datos sobre el futuro de la indagatoria aludiendo una presunta preocupación por Sebastián Piñera y Chadwick, aseguró el exfiscal Sabas Chahuán.

"Me preguntó por varios nombres. Si los íbamos a citar a declarar. Le dije que estábamos haciendo diligencias y que no le podía adelantar. Y me preguntó si íbamos a citar a declarar a (Sebastián) Piñera y a (Andrés) Chadwick", dijo Chahuán a Ciper.

Guerra también presentó este viernes su renuncia al Tribunal Supremo del partido Amarillos por Chile. "No deseo de modo alguno que la situación personal que atravieso sirva de fundamento para ataques injustos a nuestra colectividad", manifestó el exfiscal en una carta dirigida al diputado Andrés Jouannet, presidente de la tienda, según publicó La Segunda.

Las críticas de Gajardo

La situación fue abordada el martes por el exfiscal Carlos Gajardo, quien en 2018 renunció al Ministerio Público luego de que Guerra llegara a un acuerdo con el senador Iván Moreira (UDI), quien había admitido que pidió y recibió financiamiento ilegal de Penta para su campaña electoral (el recordado "raspado de olla").

A través de sus redes sociales, Gajardo acusó a Guerra de "terminar el caso Penta con clases de ética al eliminar el cohecho" y sobreseer el proceso sobre Dominga, además de trabajar en la actualidad junto a Chadwick en la U. San Sebastián.

Hoy, durante una discusión en X con el abogado Gabriel Zaliasnik, quien asumió la defensa de Moreira en la polémica causa, Gajardo redobló sus críticas y recordó que "la acusación para enfrentar el juicio oral del Caso Penta que presentamos pedía 3 años" para el senador.

"Después de eso llegaste a mis espaldas a un acuerdo con Guerra", le enrostró a Zaliasnik.

