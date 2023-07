Exseremi que entregó 426 millones a Democracia Viva: "Jamás conversamos estos temas con Catalina Pérez"

El exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, involucrado en el denominado caso convenios con la fundación Democracia Viva, que salpica a su ahora expartido Revolución Democrática, aseguró que ningún parlamentario ni Catalina Pérez "me abordaron con el afán de lograr nada, ningún beneficio para terceros ni para la comunidad".

Contreras declaró a T13 que "por mi parte no. Jamás conversamos de estos temas (los convenios) con Catalina Pérez", quien era pareja de Daniel Andrade, también exmilitante RD y representante legal de Democracia Viva.

"No hay una conversación del Seremi de Vivienda con ningún parlamentario de la región, respecto de los quehaceres, de los convenios, de lo que se hace o lo que no se hace en el territorio", aseguró.

Y añadió que "eso es algo que debo relevar de todos los parlamentarios de esta región, ninguno, ni Catalina Pérez ni ningún otro de otro sector político me abordaron con el afán de lograr nada, ningún beneficio para terceros ni para la comunidad, más que su buen hacer".

Asimismo, Conteras señaló que está preparando su defensa en el caso y también afirmó que va a "colaborar en que todo esto se esclarezca".

Cabe recordar que Contreras fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien mantiene su militancia en RD suspendida.

Por su parte, este fin de semana la parlamentaria emitió un comunicado en donde indicó que "jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político desde que empecé a militar a los 12 años".

Mientras que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), lamentó que el foco de su cartera se haya desviado desde la misión de "garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda digna y adecuada" a indagar presuntos hechos de corrupción.