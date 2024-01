"Funcionaria fantasma" acusó maltratos y "paranoias" de Cathy Barriga en Maipú

Andrea Monsalve, la "funcionaria fantasma" del Municipio de Maipú que fue formalizada la semana pasada en el marco del desfalco que se le imputa a Cathy Barriga, expuso ante Fiscalía las "paranoias y abusos" de la exalcaldesa, así como reconoció la falsificación de su propio título de periodista.

Su aparente rol de confianza para la exjefa comunal se tradujo en que recibió de forma íntegra su sueldo pese a que se mantuvo con licencia médica por más de cuatro años, entre 2016 y 2020.

La Tercera consignó que en su relato, Monsalve dijo que la relación con Barriga se formó antes de su candidatura al municipio, cuando fue su asistente mientras aparecía en el programa "Cantando por un sueño", pero que el vínculo empezó a deteriorarse una vez que la contactó para ayudarla en la campaña.

"Me dijo que quería que fuera su encargada de comunicaciones. Hablé con mi jefe del Mega y le dije que iba a estar un mes preparando mi salida porque iba a renunciar. A eso del 4-5 de diciembre llegué a trabajar con Cathy Barriga", y si bien inició desarrollando labores periodísticas, ese mismo día le informaron que su rol sería más bien el de asistente personal, lo que se ceñía a cuidar a los hijos de la imputada y acompañarla a ver ropa.

Monsalve reveló entonces que cuando Barriga ya había asumido como alcaldesa, "en algunas oportunidades me pedía que probara su comida antes de que ella lo hiciera porque pensaba que podía estar envenenada. Ella siempre pensaba que la estaban observando y espiando, por eso no usaba su correo electrónico y trataba de no dejar registro de las cosas. Estaba un poco paranoica en aquella época".

MALTRATO LABORAL

Además, aseguró que Barriga comenzó a "competir" con ella y a maltratarla: "Ella me sacaba la chaqueta a tirones cuando consideraba que me veía 'más bonita que ella'. Como ella llegó a una población con zapatos altos, dos veces me pidió los míos para ella no manchar los suyos. Ella era así, muy déspota".

"La cantidad de secretarias que pasaron por ahí es impactante, porque no duraban nada, a todas las despedía. Me gritoneaba constantemente y en algunas oportunidades me quitaba el saludo sin ninguna explicación. Ella hacía videollamadas con su marido (el diputado UDI Joaquín Lavín León) y se reían hasta de mi almuerzo. Era una especie de celos que tenía conmigo", aseveró.

Monsalve también dio cuenta de dos agresiones físicas por parte de la exalcaldesa, aunque sólo detalló una: "Fue un día en que Joaquín llegó a la oficina en la noche y le preguntó a Cathy por qué tenía a su guagua Romeo todavía en la oficina a esa hora. Se pusieron a discutir y le dijo 'yo me llevo a Romeo y tú quédate trabajando'. Entre que ellos estaban peleando y tironeando se cayó Romeo. Ella se encerró con Romeo en el baño a llorar, y cuando salió le dije 'pero Cathy, por favor, no pueden tener este tipo de discusiones, es algo muy fuerte para que tu hijo esté pasando por todo eso', y ella me pegó una cachetada y me tiró el pelo, y me dijo que no me metiera nunca más en sus problemas".

La funcionaria dijo haber aguantado la situación porque estaba con la autoestima muy baja y creía que no iba a encontrar otro trabajo, así como porque había establecido "un vínculo" con el hijo de la exmodelo. Después del segundo golpe, comenzó a ir al psiquiatra -con cargo al municipio-, y firmó dos acuerdos de confidencialidad respecto a las agresiones.

EL TÍTULO FALSO

Consultada respecto al falso título de periodista que mantenía, Monsalve sostuvo que "un día una persona de nombre Francisco Aguirre, de la municipalidad, muy cercano a Cathy Barriga, me preguntó si yo tenía un título universitario. Le dije que el único título que tenía era de secretaria y que había salido de un colegio técnico. Tenía contactos y sabía escribir, pero lo aprendí en la experiencia de mi trabajo".

"Y no recuerdo la fecha exacta, pero alguien de la municipalidad me lo envió por orden de Francisco Aguirre", apuntó, precisando que "era un título de la Universidad Católica de periodista, el cual obviamente es falso. Me pidieron que lo firmara, pero yo no quise hacerlo porque tenía miedo. No sé qué hicieron con ese título ni para qué lo usaron".

No obstante, admitió haberlo utilizado "en su desesperación" por encontrar otro trabajo: "A veces lo presenté para que me llamaran a entrevista, pero ese título no lo hice yo en la alcaldía para engañar a nadie como periodista, ya que mis funciones nunca fueron en esa área, sino que era de asistente de Cathy Barriga. Por lo que yo recuerdo, esto no fue al momento de mi contratación, sino que fue un poco después de eso", complementó.