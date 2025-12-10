Por nuevos antecedentes se postergó votación de acusación contra Simpertigue

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, vinculado al caso "Muñeca bielorrusa", retrocedió en su decisión de recomendar que el libelo fuera declarado admisible por la sala de la Cámara Baja, tras haberla aprobado por unanimidad.

La instancia votó este miércoles en favor de la acción, con los votos de los parlamentarios Álvaro Carter, Marco Antonio Sulantay, Cosme Mellado y la presidenta Maite Orsini, quien luego aseguró que la defensa de Simpertigue no entregó los antecedentes en el plazo que se le pidió. Se refería específicamente a los comprobantes de que el juez pagó su viaje en el crucero que compartió con los abogados del consorcio Belaz Movitec, de capitales chilenos y bielorrusos, en un litigio contra Codelco en que se condenó a la estatal nacional.

Sin embargo, tras la aprobación, la diputada Orsini anunció que la votación fijada para este jueves en el pleno de la Cámara quedaba sin efecto, debido a que los antecedentes fueron ingresados en el plazo establecido.

"He decidido dejar sin efecto la votación del día de hoy, puesto que al momento de ejercer nuestros votos en la comisión no tuvimos a la vista todos los antecedentes que necesitábamos para poder dar un voto serio e informado", señaló la parlamentaria del Frente Amplio.

Asimismo, señaló que "yo di un punto de prensa, del que me quiero retractar también, y ejercí mi voto sin tener todos los antecedentes a la vista".

Por su parte, el secretario de la comisión, Roberto Fuentes, confirmó que "el antecedente estaría justificando los costos en que habría incurrido el ministro en su viaje por el Mediterráneo y la ida a Barcelona. Fotocopias del voucher. No los habría pagado nadie, sino que lo habría costeado él, de su peculio personal".

De esa forma, la comisión será citada nuevamente este jueves, mientras que la votación en pleno de la Cámara se traslada para el lunes de la próxima semana.