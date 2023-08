La diputada Joanna Pérez (Demócratas) planteó en El Primer Café que el debate del pacto fiscal presentado la semana por el Gobierno debiese estar sujeto a políticas contra la corrupción en el Estado, a propósito del caso convenios. "No puede haber un pacto fiscal si no hay un pacto por probidad y transparencia. Si no, cómo se le va a explicar a la gente que se necesita apretarla con más recursos, si no se es capaz de decirle que esos van a tener el control debido. Y el Gobierno no ha presentado ninguna agenda", expuso. La exmilitante DC instó, en ese sentido, al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), que acelere la tramitación del proyecto de ley de transparencia 2.0, que "duerme desde hace dos años en el Senado".

LEER ARTICULO COMPLETO