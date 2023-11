Exministro Felipe Bulnes fue formalizado por riña en restorán de Zapallar

En el Juzgado de Garantía de La Ligua fue formalizado este martes el exministro de Justicia y de Educación Felipe Bulnes (RN) por el delito de lesiones graves, a raíz de un altercado que protagonizó en febrero de este año en el restorán "César", de la comuna de Zapallar.

Bulnes compareció junto a su cuñado, Marcelo de Moras (hermano de su esposa, la animadora de televisión Carolina de Moras), quien también participó del incidente que tuvo como contendor al empresario Jonás Gómez.

De acuerdo a la denuncia de este último, tras pagar la cuenta en el referido local el 13 de febrero pasado, su acompañante, el exsenador RN Ignacio Pérez Walker, se acercó la mesa de Bulnes para saludarlo y aprovechó de presentarlo a él. Entonces, el exministro de Sebastián Piñera respondió -según la querella- "yo a este huevón no lo saludo", provocando que Gómez lo tildara de "bandido".

"Sin mediar provocación justificada alguna, se ofusca y procede a empujar violentamente a Gómez Pacheco, quien cae hacia el desnivel que se encontraba a un costado, a una altura de un metro y medio, aproximadamente. El acompañante de Bulnes Serrano, Marcelo de Moras Alvarado, se abalanza sobre la víctima y le propina golpes de puño en el rostro mientras se encontraba este último en el suelo", sostuvo en la audiencia el fiscal Mauricio Díaz.

Dicha agresión dejó a Gómez con una luxación y fractura en el dedo mayor de la mano derecha, además de hematomas en el rostro, a partir los análisis realizados por el Servicio Médico Legal y la Clínica Alemana.

Fiscal de #LaLigua , Mauricio Diaz, informa respecto a la audiencia desarrollada el día de hoy de la salida suspensión condicional del procedimiento que se debatirá en audiencia, el próximo 29 de diciembre. @FiscaliaRegionV https://t.co/RcfbsXtqpR pic.twitter.com/6K7cKaBsan — Fiscalía Regional de Valparaíso (@FiscaliaRegionV) November 7, 2023

Si bien admitió ante Fiscalía en su momento que no quiso saludar a Gómez, Bulnes negó haberlo insultado: "Se lo dije muy tranquilamente, y buscando poner fin a este encuentro ya que no quería tener ninguna interacción con el señor Gómez. Conozco su carácter agresivo y me parecía muy raro que se acercara a mi mesa buscando un saludo dada la evidente animadversión que me tiene".

Según el exministro, el denunciante respondió a su negativa con ira, y "no hubo ningún golpe de puño de mi parte ni tampoco una intención de causarle daño. Sólo busqué apartarlo y evitar que se me pudiera acercar de nuevo", pero de pronto, "recuerdo que el señor Gómez trastabilló en una escalera adyacente y finalmente terminó en la arena".

Cuando volvió al local -sigue Bulnes-, "se abalanzó en mi contra dirigiéndome patadas y lanzándome un golpe a la cara con su puño derecho. Yo evadí el golpe y creo que dio con su puño a un quitasol que estaba al lado". Acto seguido, lo zamarreó "buscando hacerme caer; y en esa oportunidad interviene mi cuñado, buscando controlar al señor Jonás Gómez", aunque evitando agredirlo.

LAS MEDIDAS CAUTELARES

Finalmente, el Juzgado de La Ligua instruyó la prohibición de acercarse a la víctima por menos de 200 metros contra Bulnes y De Moras, y fijó para el 29 de diciembre una audiencia donde se discutirá una salida alternativa, lo que implicaría "recoger el parecer de la víctima", acotó el fiscal Díaz.

Dentro del plazo de investigación de 60 días establecido por el tribunal "se podría explorar algún otro tipo de acercamiento entre las partes, tanto para realizar nuevas diligencias, como para eventualmente acotar los términos precisos de esta salida alternativa que se está pretendiendo", pues "ambas partes manifestaron voluntad de acceder a aquello".

El persecutor añadió que la defensa de Bulnes prevé solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa, "en el evento de que no prospere la salida alternativa" el próximo mes.