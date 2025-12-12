Cordero por errónea liberación de reo: "Demuestra vulnerabilidades en el sistema penitenciario"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó este viernes la errónea liberación de un reo que cumplía condena por tráfico de drogas en el Complejo Penitenciario de Rancagua (Región de O'Higgins), calificándola como "extremadamente grave" y que refleja "vulnerabilidades en el sistema penitenciario".

Según informó la Dirección Regional de Gendarmería en O'Higgins en un comunicado de prensa, la liberación se debió "preliminarmente debido a un presunto error en la interpretación del documento, emitido por el Tribunal", cuyos antecedentes fueron denunciados a Fiscalía.

Por lo anterior, Cordero afirmó que "es un hecho extremadamente grave, así ha sido calificado por el ministro de Justicia, (Jaime Gajardo), también. Para el sistema de seguridad es complejo (el incidente) porque demuestra vulnerabilidades en el sistema penitenciario".

"El sistema penitenciario es clave para el funcionamiento integrado del sistema de seguridad pública. Las medidas respecto a los funcionarios (involucrados) están adoptadas, la denuncia al Ministerio Público también, y la profundidad de este problema Gendarmería lo va a reportar una vez que termine sus investigaciones", complementó el titular de Seguridad Pública.

"El reporte que tenemos hasta ahora es una equivocada lectura de una resolución judicial. Este tipo de errores no puede existir y este es un aspecto que está siendo evaluado por Gendarmería y el Ministerio de Justicia", fustigó.

Sumarios, sanciones y denuncias

A raíz del hecho, Gendarmería anunció el inicio de un "sumario para establecer la circunstancia en que ocurrieron los hechos, y determinar posibles responsabilidades administrativas, las que serán debidamente sancionadas".

A pesar de que los sumarios siguen en curso, la institución confirmó que "hay cinco personas sancionadas: tres oficiales y dos funcionarios de la planta de suboficiales".

No obstante, César Guzman, dirigente de funcionarios de Gendarmería, acusó falta de personal en el recinto y que el interno alcanzó a estar dos meses en prisión preventiva: "(Los involucrados) se quedaron mal en la lectura, había solamente una funcionaria ese día trabajando", señaló.

"El director regional y el jefe operativo regional tampoco se percataron de este problema, que no leyeron bien las instrucciones del Tribunal de Garantía. Por lo cual, ellos mismos la avisaron y la mandaron de vuelta a la unidad, donde autorizan la salida en libertad de este interno", indicó.

"Una situación gravísima, tanto para el director regional como para el jefe de unidad del complejo Rancagua, ya que él dio muchas feriados legales y no dejó a nadie que acompañara a una persona sola en una oficina a cargo de 2.600 internos", concluyó Guzmán.