Fiscalía abrió investigación sobre muerte de aspirante a gendarme

La Fiscalía de Flagrancia del Biobío comunicó el inicio de una investigación para "esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte" de la joven aspirante a gendarme Ignacia Albornoz Inzunza, de 19 años.

El deceso de Albornoz, oriunda de Tomé, se conoció esta misma jornada y, ante las denuncias de su familia respecto a que fue sometida a duras condiciones de entrenamiento encontrándose enferma, el ministro de Justicia, Luis Cordero, pidió "tener cuidado con asimilar situaciones de instrucción física en las distintas instituciones armadas"; esto en alusión al caso del conscripto Franco Vargas, fallecido a fines de abril en Putre.

Ignacia Albornoz había ingresado este mismo año a la Escuela de Formación Penitenciaria, ubicada en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El 3 de mayo empezó a manifestar complicaciones respiratorias que la llevaron a estar dos veces en el Hospital de Carabineros: en ambas oportunidades recibió el alta y volvió a la Escuela de Gendarmería.

Sin embargo, durante la última semana se agravaron los problemas derivados de un contagio con virus de influenza. Su familia dice que fue obligada -en estas condiciones- a realizar turnos de madrugada, con bajas temperaturas y escasa protección, además de realizar un trote a las 05:30 horas, hallándose enferma.

Posteriormente, generó una neumonía que, tras un viaje de visita a la Región del Biobío, le terminó costando la vida, la madrugada del domingo, en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

"NO SE SABE TODAVÍA LA CAUSA"

Yéssica Inzunza, madre de la joven, relata que cuando su hija "llegó a la Escuela la aislaron a una pieza húmeda, helada, que ella (me) decía: 'Mamá, tengo frío', y mientras no la fueron a buscar allá, no podía retirarse, no había otra opción, no podía tampoco salir ella: yo estoy aquí en Tomé, mi hermana estaba en Santiago y, no podía en ese momento, (ir a buscarla)".

De momento, "no se sabe todavía causa de muerte, por eso está en autopsia, la autopsia se va a demorar, hoy día me van a entregar el papel de defunción y me tienen que decir cuándo ir a retirarla, porque no muchos días se puede tener un cuerpo, aunque estén en estado de conservación".

"Yo, como mamá, estoy desesperada... Ya son muchos días de espera, de sufrimiento, de llorar, y lo único que quiero que esta pesadilla termine", agrega Inzunza, quien cuenta que "sus compañeros ponen (en sus mensajes) 'Justicia', 'Ignacia va a hacer justicia por todos nosotros, que lo estamos pasando mal'".

GENDARMERÍA SE DEFIENDE

A las acusaciones de la familia respondió la coronel María Angélica Aguirre, directora de la Escuela de Formación Penitenciaria, quien dijo que Albornoz, tras su primer paso por el Hospital de Carabineros, "fue revisada en términos generales en su estado, temperatura, oxigenación y presión, y ella estaba en buenas condiciones, por lo tanto, se derivó a un régimen de actividades diarias".

"Posterior a eso, cuando salió al trote, si ella manifestó o se sintió un poco afectada, ella se retiró de la actividad física y se mantuvo en espera de que terminara el resto de sus compañeras. Posterior a eso, ella manifestó nuevamente que se sentía un poco mal, y por eso fue nuevamente derivada al Hospital de Carabineros. Pero cuando fue sacada al trote la mañana, ella en rigor estaba de alta y no había manifestado tener ningún malestar", aseguró la uniformada.

Con base en estos antecedentes, el Ministerio Público resolvió, de oficio, abrir una indagatoria, y encargó a la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción que realice las diligencias respectivas.

También instruyó una autopsia en el Servicio Médico Legal penquista.