Justicia revoca prisión preventiva de universitario que apuñaló a profesor en Valparaíso

La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la prisión preventiva de Ángelo Miranda, joven que apuñaló a un profesor de la Universidad Santa María a fines de noviembre, en la comuna de Valparaíso.

El joven quedó con dicha medida cautelar el 28 de noviembre, tras ser formalizado por el delito de homicidio frustrado en el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

Sin embargo, esta jornada, en una audiencia de revisión de cautelares, la Corte de Apelaciones anuló la mentada resolución, aludiendo a "la irreprochable conducta anterior del imputado, el grado de ejecución del delito por el cual fue formalizado y la existencia de informes psicológicos y los antecedentes relativos a su salud mental".

Dichos antecedentes -expuestos en la audiencia- "permiten concluir que una o más medidas cautelares, contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, resultan suficientes para asegurar los fines del procedimiento, incluida la protección de la víctima", reza el fallo.

Por lo tanto, "se revoca la resolución apelada del 28 de noviembre (...) y, en su lugar, se la deja sin efecto", ordenó la Corte.

"Se previene que la ministra señora Nancy Bluck Bahamondes estuvo por decretar la medida cautelar de privación de libertad en el domicilio y teniendo especialmente presente la seguridad de la víctima", cierra el texto.