Futuro fiscal nacional prometió "combatir la delincuencia de manera enérgica y operativa"

El futuro jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, señaló que su principal desafío será "recuperar la confianza de la ciudadanía" en la institución y que, en pos de lograr aquello, va a "combatir la delincuencia de manera enérgica y operativa".

Luego de sus sorpresivos rechazos a los nominados José Morales y Marta Herrrera, el Senado ratificó este lunes -aunque en medio de críticas- a Valencia con 40 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.

"Quiero agradecer la confianza del Senado de la República, me siento muy honrado de la confianza del Presidente (Gabriel Boric), de los ministros de la Corte Suprema que depositaron su confianza en quien habla... Todos los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema votaron por este abogado. Espero poder tener, también, la confianza de todos los chilenos. Nuestro principal desafío va a ser recuperar la confianza en el Ministerio Público de parte de toda la ciudadanía", dijo Valencia tras la votación.

El jurista señaló que aún no ha conversado con Boric, pero espera "que el Gobierno tramite los decretos correspondientes para (...) asumir a la brevedad el cargo", ya que "el Ministerio Público lleva demasiados meses sin un fiscal nacional titular": desde el 30 de septiembre de 2022, cuando Jorge Abbott dejó el puesto por haber cumplido 75 años.

El abogado Ángel Valencia Vásquez, propuesto a Fiscal Nacional por el Pdte @GabrielBoric, fue ratificado por el @Senado_Chile, luego de la presentación de ministra del Interior @Carolina_Toha, ministro de Justicia y DDHH (s) @jgajardofalcon y ministra Segpres (s) @mlobospalacios. pic.twitter.com/j9h7aosAeH — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) January 10, 2023

"Tenemos un compromiso para los próximos 90 días de implementar un conjunto de medidas; tenemos por objeto atender las necesidades de seguridad de los chilenos, la necesidad de combatir la delincuencia de manera enérgica y operativa", afirmó Valencia, que tuvo palabras especiales para sus futuros subordinados.

"Mis saludos van especialmente para los fiscales de la Macrozona Norte, Macrozona Sur; nuestra primera actividad va a ser visitarlos, acompañarles, para que los 18 o 19 millones de chilenos puedan contar con que el Ministerio Público va a trabajar -como lo ha venido haciendo- siete días a la semana, 24 horas al día, para velar por la seguridad de todas y todos (...) No los vamos a defraudar, puesto que ellos están haciendo un trabajo muy duro en zonas muy complicadas", afirmó.

Desde la Asociación Nacional de Fiscales saludamos al señor Ángel Valencia, ex fiscal adjunto, por su nombramiento como Fiscal Nacional por el período 2023-2031. Esperamos pueda conducir de forma exitosa esta institución tan importante para la justicia y la paz social! pic.twitter.com/RC0zSQY8gV — Asociación Fiscales (@fiscalesdechile) January 10, 2023

NUMEROSAS RESERVAS

Valencia inició la jornada de este lunes en el Congreso con una exposición ante la Comisión de Constitución del Senado, en una sesión que se extendió por alrededor de siete horas y al cabo de la cual fue respaldado por sus integrantes.

Luego de ello la discusión se trasladó a la Sala. En ambas instancias fueron numerosos los cuestionamientos que debió responder el nominado. Entre otros temas se le consultó por la situación de pensión alimenticia de sus hijos; su labor como defensor del exjuez Luis Barría frente a una denuncia por acoso sexual de una funcionaria del Poder Judicial (tema que, en su momento, motivó reparos de la ministra Antonia Orellana) y también su defensa al exgeneral de Carabineros Bruno Villalobos en una causa de derechos humanos.

"A lo largo de mi trayectoria profesional no sólo he patrocinado a personas a las cuales se les han atribuido delitos contra mujeres o contra niños, también he sido abogado querellante en un sinnúmero de causas. No he asumido nunca una causa probono de las primeras, pero sí he asumido muchas causas probono de las segundas, y he patrocinado querellas que han amparado a mujeres víctimas de violencia que no tienen dinero para sostener dichas representaciones", expuso.

"Efectivamente ejercí la defensa del general Bruno Villalobos en una causa en la que fue inculpado por su presunta participación en la muerte (en 1985) de (el estudiante) Patricio Manzano; un hecho lamentable, triste, trágico, repudiable que esperamos que la justicia sancione debidamente. Pero el general Bruno Villalobos no tuvo ninguna participación punible en aquello. Es la palabra de la Justicia chilena", recordó.

Una de las voces más críticas fue la de la senadora PPD Loreto Carvajal, que terminó siendo uno de los tres votos en contra del candidato del Gobierno. La legisladora acusó que en el asunto de la pensión de alimentos "se cuestionó una reliquidación donde hubo una fórmula de pago, a propósito de lo no pagado, de cinco millones de pesos que ofreció el candidato Valencia. ¿Qué significaba? Pago de un vehículo y la posibilidad de pagar en 15 cuotas el riesgo insoluto, que finalmente se ejecutó".

"No ha existido ni la deuda que la senadora me plantea ni las 15 cuotas. Desconozco la fuente que ella tiene, si su fuente es algún expediente que pudiera ser filtrado y que estuviera sujeto a reserva en el que ella tuvo acceso, le ruego que lo revise con más detención", contestó el aludido.

"La información está basada en una sentencia del 22 de febrero del año 2022 del Segundo Juzgado de Familia de Santiago", dijo la parlamentaria, que también cuestionó el abogado por presuntos vínculos con el exintendente metropolitano Felipe Guevara.

"NO CONOZCO A FELIPE GUEVARA"

"Fíjense que hay una prueba que es contundente: audiencia de sobreseimiento efectuada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde la comparecencia personal está acreditada, porque es un acta judicial, y donde dice que el defensor privado es don Ángel Valencia Vásquez y entre paréntesis dice que está presente. ¿Cómo alguien nos puede venir a decir aquí, en nuestra cara a todos nosotros, que no lo conoce (a Guevara)?, cuestionó Carvajal, a cuyo alegato se sumó la senadora Yasna Provoste (DC).

"Él (Valencia) señaló acá en la Sala que no había defendido al exintendente Guevara. Y resulta que ya en las redes incluso está el documento oficial donde él sí lo defendió, entonces es bien complicado mentir siempre, y mentir en una sesión del Senado aún más", dijo Provoste.

Una vez terminada la votación, y ya elegido fiscal nacional, Valencia enfatizó: "No conozco al señor Felipe Guevara, no soy su abogado. Hemos podido averiguar en las últimas horas -porque es una situación muy antigua, que tiene más de 10 años- que (el documento en cuestión que se menciona) obedece a un encargo de la Municipalidad de Lo Barnechea al estudio para el cual yo trabajaba. Yo era un trabajador independiente, tenía un contrato de trabajo que me vinculaba a ese estudio. La situación ya ha sido aclarada suficientemente: hemos llegado al extremo de invocar un acta de audiencia en la que el señor Guevara no comparece para poder sostener que yo lo conozco", reclamó.

APROBADO "CON DOLOR"

La nominación de Valencia como nuevo fiscal nacional fue valorada por la ministra Tohá, más allá del rechazo de Carvajal y de las abstenciones del presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS); de la independiente Fabiola Campillai, la DC Yasna Provoste, el PPD Jaime Quintana y los comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual.

"Tengo una responsabilidad como senadora de Gobierno, como parte de las personas que invitaron a votar al país por el Presidente. Así que con dolor, pero con la responsabilidad que esto significa, voto a favor", dijo en su intervención Alejandra Sepúlveda, del Frente Regionalista Verde Social.

"Yo voy a votar favorablemente con muchas reservas, porque yo quería a alguien del Ministerio Público" como nuevo jefe y no a alguien externo, señaló el senador PPD Ricardo Lagos Weber.

"Yo solamente le pido a una coalición de Gobierno, a una alianza que ha sido difícil, que se amalgame una confianza al interior nuestra y que ojalá pudiéramos respaldar al Presidente Gabriel Boric en este momento tan complejo que estamos viviendo", expuso Lagos Weber al intervenir en el hemiciclo.

El senador Iván Flores (DC) sostuvo que "las respuestas dichas en este hemiciclo por el señor Valencia a mis aprensiones y a mis consultas debo decir que considero fueron las adecuadas y debo creer en ellas, porqué no. Yo espero que por el bien del Ministerio Público, por el bien de Chile, que aquí se haya dicho la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad".