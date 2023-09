En el marco de la pronta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el timonel de la DC, Alberto Undurraga, valoró las similitudes de los compromisos por la democracia, los derechos humanos y la no violencia, formulados paralelamente por el Presidente Gabriel Boric, Chile Vamos y anteriormente la propia tienda falangista. "Están redactadas de forma distinta y pueden tener énfasis distintos, (pero) respecto a los contenidos hay convergencia", destacó el también diputado en El Primer Café. Lamentó, no obstante, que "no deja de llamar la atención que si estamos de acuerdo, no seamos capaces como país de tener una declaración transversal", la que aún espera que "podamos construir" en el Congreso Nacional.

