El 2 de diciembre el rinoceronte blanco Atanasio iniciará su viaje desde el Bioparque Buinzoo hasta Sao Paulo, Brasil, para ser parte de un programa internacional de conservación y reproducción de su especie, el Ceratotherium simum simun.

El animal, de cinco años y casi 2 toneladas de peso, es la segunda de tres crías nacidas bajo cuidado profesional en el recinto de la comuna de Buin, y fue además el primero en el mundo en llegar al mundo durante la pandemia de Covid-19.

"Hace tres años, su hermano Pantaleón emprendió un recorrido similar hacia Colombia, donde actualmente se encuentra en excelentes condiciones, contribuyendo al fortalecimiento genético de la población de esta especie en la región. El traslado de Atanasio se realizará bajo estrictos protocolos de bienestar animal y seguridad, garantizando que el rinoceronte llegue en óptimas condiciones a su nuevo hogar", destacó el parque.

En tanto, Silverio, la tercera cría -de un año y medio-, seguirá en Buinzoo junto a sus padres, Henna y Oliver, que llegaron el 2010 desde Sudáfrica.

LEER ARTICULO COMPLETO