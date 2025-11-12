¡Adiós Atanasio! Rinoceronte viajará del Buinzoo a Brasil
El panorama de los delanteros de Universidad de Chile para el 2026
Elecciones: Servel presentó papeletas para personas con discapacidad
Carabineros sumó camionetas blindadas en Estación Central, Conchalí, Independencia y Pudahuel
La formación de La Roja para el amistoso contra Rusia en Sochi
Con presencia de un chileno: Las leyendas inducidas al Salón de la Fama del Fútbol Internacional
Brigada Canina del SAG celebró 20 años de existencia
El 2 de diciembre el rinoceronte blanco Atanasio iniciará su viaje desde el Bioparque Buinzoo hasta Sao Paulo, Brasil, para ser parte de un programa internacional de conservación y reproducción de su especie, el Ceratotherium simum simun.
El animal, de cinco años y casi 2 toneladas de peso, es la segunda de tres crías nacidas bajo cuidado profesional en el recinto de la comuna de Buin, y fue además el primero en el mundo en llegar al mundo durante la pandemia de Covid-19.
"Hace tres años, su hermano Pantaleón emprendió un recorrido similar hacia Colombia, donde actualmente se encuentra en excelentes condiciones, contribuyendo al fortalecimiento genético de la población de esta especie en la región. El traslado de Atanasio se realizará bajo estrictos protocolos de bienestar animal y seguridad, garantizando que el rinoceronte llegue en óptimas condiciones a su nuevo hogar", destacó el parque.
En tanto, Silverio, la tercera cría -de un año y medio-, seguirá en Buinzoo junto a sus padres, Henna y Oliver, que llegaron el 2010 desde Sudáfrica.