El valle de las Horquetas, ubicado en la comuna de Coyhaique, en la Región de Aysén, alberga el primer centro de rescate y rehabilitación para el huemul, el ciervo más austral y emblemático del mundo que se encuentra en peligro de extinción, denominado "Hospital para el Huemul".

Esta iniciativa, que se ubica al lado del Parque Nacional Cerro Castillo, donde habita el 10% de los ejemplares que quedan, es impulsada por la Fundación Rewilding Chile junto al Ministerio de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

