Ministra de Medio Ambiente abordó el nuevo rechazo a Dominga

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, abordó en Cooperativa el nuevo rechazo del Gobierno al megaproyecto minero-portuario Dominga, en la comuna de La Higuera, emitido por el Comité de Ministros subrogante este miércoles.

Tras inhabilitarse -junto a sus pares del mentado organismo- de volver a pronunciarse sobre la iniciativa de Andes Iron, la secretaria de Estado reconoció en El Diario de Cooperativa que esta tramitación es "una historia inédita; no existe otro proyecto dentro de la evaluación ambiental en que haya ocurrido algo similar".

En cuanto a los fundamentos de la última decisión, tomada por los subsecretarios de sus respectivas carteras, relevó que son dos las razones principales: "Una es la no correcta ponderación de temas de biodiversidad, y el otro es la insuficiencia en el plan de contingencia y emergencia".

"La exclusión de los pronunciamientos de biodiversidad viene de algo que era relativamente conocido, y es que hubo una cantidad de observaciones que hizo la Conaf (Corporación Nacional Forestal) en el proceso de evaluación, sobre dos especies que fueron excluidas y que, por lo tanto, no permite la correcta evaluación de cuál es el impacto de esa especie sobre otras, porque esto es un ecosistema. Los ecosistemas en la naturaleza funcionan en conjunto, no por pedazo, y por lo tanto, el rol y el impacto posible del proyecto sobre esta especie y sobre el ecosistema es algo que no estaría correctamente evaluado", profundizó Rojas.

"Lo segundo -continuó- es el insuficiente plan de contingencia y emergencia, donde se hace mención específicamente al riesgo del derrame de hidrocarburos, y esto considerando que estamos en un área de características únicas, protegida. De hecho, el Archipiélago de Humboldt es uno de los 'hotspot' de biodiversidad; tiene un gran valor no solamente para los chilenos y chilenas, sino que para el mundo, entonces evidentemente es un lugar de especial preocupación, donde uno no quiere tomar riesgos".

Frente a las críticas que han surgido por el nuevo rechazo, la titular de Medio Ambiente hizo ver que el ámbito de acción del Comité de Ministros se limita a "evaluar las reclamaciones y ver cómo esas son o no son respondidas en el expediente", aunque consultada sobre su opinión de la decisión, acotó que "no me corresponde pronunciarme al respecto".

"En 2023, en el Comité de Ministros acogimos las reclamaciones que nos tocó evaluar en ese momento. Fue una decisión que está sustentada muy robustamente en las 12 reclamaciones que se analizaron, muy fundada y legalmente, con un énfasis en medio marino, y esas fueron las razones de nuestra resolución", remató.