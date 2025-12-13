Contraloría: Monitoreo del volcán Villarrica es "débil" y su gestión de riesgos tiene deficiencias

La Contraloría alertó que el monitoreo del volcán Villarrica -considerado uno de los más activos de Sudamérica- es "débil", y que la gestión de riesgos en la zona también presenta deficiencias.

De acuerdo con El Mercurio, el ente detectó que 597 equipos de monitoreo permanecen sin uso en la bodega del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas) en Temuco; infraestructura dependiente del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Entre los instrumentos se encuentran aquellos que detectan deformaciones en la superficie del volcán, por lo que su labor es clave.

Además, según Contraloría, algunos de los equipos fueron adquiridos hace más de 12 años, lo que implica una "débil gestión en el uso de recursos públicos, además de un riesgo de pérdida patrimonial y de obsolescencia tecnológica, afectando la capacidad preventiva ante emergencias".

Deficiencias en gestión de riesgos "pone en riesgo a la población ante eventual desastre"

La Contraloría también detectó deficiencias en la gestión de riesgos en la zona del macizo, "lo que pone en riesgo a la población ante un eventual desastre natural".

Una de las irregularidades es que no se han actualizado los planes regionales y específicos de emergencia frente a una posible erupción. La norma exige renovarlos cada dos años, pero, en este caso, no se hace desde 2018.

Además, más de 15 mil edificaciones se ubican en zonas de alto riesgo volcánico fuera de planes reguladores. Es decir, fueron construidas sin sujeción a normativa urbana ni evaluación de riesgo geológico.

También, 491 construcciones del sector rural de Chaillupén están fuera de cobertura de antenas para recibir alertas de evacuación SAE emitidas por Senapred. Y, de ese total, 130 están en zonas de alto peligro.

Por otro lado, se detectaron sólo un punto de evacuación en una zona riesgosa de lavas y flujos de lodo; y falta de señalización en diversos lugares.

Sernageomin responde: El monitoreo y la emisión de alertas no están comprometidos

Sernageomin respondió en un comunicado que, "para tranquilidad de la ciudadanía y las autoridades (...), el Villarrica es el macizo volcánico con mayor nivel de instrumentación entre todos los sistemas actualmente vigilados en el país".

"Hay más de 30 equipos operativos (sísimicos, geodésicos y geoquímicos) y una infraestructura de telecomunicaciones que asegura una transmisión continua de datos en tiempo real", lo que asegura "un seguimiento sólido y la emisión oportuna de alertas ante cualquier variación relevante en la conducta del volcán", aseguró.

Por lo tanto, "la capacidad técnica de monitoreo y emisión de alertas tempranas no están ni han estado comprometidas", prosiguió.