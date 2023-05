El capellán del Servicio Jesuita a Migrantes, Cristián del Campo, abordó este sábado en Cooperativa la problemática migratoria que afecta a la frontera norte del país, asegurando que es una "crisis humanitaria" que se debe afrontar a nivel continental y no con medidas internas en cada país: "No ha existido un esfuerzo serio, sistemático y profundo de los estados por colaborar (...) Si creemos que las medidas se pueden tomar a nivel local y no continental, caemos en un error", advirtió el capellán.

