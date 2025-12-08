Exdirector Bellolio arremete contra el Gobierno: El Sermig debería ser netamente técnico

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) Álvaro Bellolio criticó duramente la actual gestión del Gobierno en materia migratoria, afirmando que constituye un problema ideológico y de voluntad y que, en su lugar, el Sermig "debería ser un organismo netamente técnico".

En una entrevista concedida a El Mercurio, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello señaló que el conflicto de fondo es que la Administración Boric "espera que los problemas (migratorios) escalen, lo que termina dañando la convivencia y genera privilegios para quienes no respetan las normas".

"Uno, este Gobierno ideológicamente privilegia al extranjero clandestino, porque lo considera víctima por un 'buenismo'; y dos, se demoran mucho en tratar de resolver o desactivar los problemas, bajándoles el perfil", fustigó el exdirector del Sermig durante Piñera II.

"En política migratoria, el Ejecutivo hace lo que se llama la 'política del avestruz': esconde la cabeza en la arena y cree que así no va a pasar nada", reprochó Bellolio.

"Acá hay un problema ideológico de gestión y de voluntad bien importante, que yo creo que también explica por qué les fue tan bien a las oposiciones en la última elección", señaló.

El perfil que debería tener el próximo director del Sermig

En esa línea, consultado sobre el perfil que debería tener el próximo encargado del Sermig, Bellolio respondió: "Hay tres perfiles que son distintos. Uno tiene que ver con el Sermig, que debería ser un organismo netamente técnico; es decir, que sea eficiente en otorgar visas y que eso tenga criterios territoriales".

Eso contrasta con lo actual, ya que "vemos un formato que está mucho más orientado hacia lo político, bajo la lógica de que 'nadie es ilegal, todos somos migrantes y hay que darles visa a todos', lo que es muy ideológico", reiteró.

El segundo perfil tiene que ver con la "política pública migratoria que se define desde el Gobierno central y lo maneja principalmente el subsecretario del Interior"; y el tercero es "sobre el control fronterizo. Una persona ojalá senior con experiencia en coordinación con las FF.AA., con un organismo de orden público y con la PDI para que coordine la frontera con Bolivia y evite el ingreso clandestino", expresó Bellolio.

Por último, señaló que las regularizaciones de migrantes "no son efectivas en el corto, mediano e incluso en el largo plazo, porque dan una señal muy incorrecta de que no es necesario cumplir la norma en Chile".

"Es muy fácil trabajar aquí sin autorización y, si ingresas ilegalmente, no te va a pasar nada, porque no te van a echar y, en muchos casos, te van a terminar dando una visa igual. Esos dos incentivos son muy potentes", manifestó el exdirector del Sermig.