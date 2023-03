Migraciones: No es válida la caricatura que se intenta instalar sobre las reconducciones

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, salió al paso de quienes han cuestionado que los efectivos que controlan la frontera norte reconduzcan a personas que ingresan irregularmente al país, asegurando que esta medida "será efectiva".

Casi al cierre de esta primera semana de despliegue de las FFAA en la zona, Thayer destacó en Lo que Queda del Día que "ha aumentado el número de personas detectadas, entonces si bien es temprano todavía para hacer una evaluación, creemos que apunta en la dirección correcta y da un paso decidido a una solución permanente".

"Al ampliarse el ámbito de vigilancia, cuando las personas ingresan irregularmente las policías y las Fuerzas Armadas las detectan y las controlan", reconduciéndolas tanto en la frontera con Perú o con Bolivia, explicó. De hecho, alrededor de 3.000 migrantes han sido devueltos hasta este miércoles.

Thayer aclaró que "en el caso de que no sean reconducidas, se entregan las personas a la policía y se inicia de todas formas un procedimiento sancionatorio de expulsión, o sea, en ningún caso es válida esa caricatura que se ha tratado de instalar respecto de esta medida, que creemos que va a ser efectiva".

"No va a resolver completamente el problema de control de fronteras, porque se necesitan otras medidas de combate contra el crimen organizado (como) fortalecer los mecanismos de ingreso regular al país, que es una cuestión en la que estamos trabajando, pero es una medida que va a contribuir, y creemos que se van a ver resultados evidentes en el corto plazo", defendió.

En cuanto a la dificultad para reconducir a migrantes no bolivianos que ingresan por ese país, la autoridad reiteró que el Ejecutivo trabaja en un protocolo para normar este proceder, pues "en la medida en que la policía boliviana no reciba a los reconducidos, el Gobierno no le va a pedir a la PDI que esté jugando circularmente al gato y al ratón".

"Emitimos una resolución en virtud de este diagnóstico que hicimos junto con la PDI (...) y se decidió que se les inicie un procedimiento sancionatorio de expulsión. En paralelo, hemos solicitado a la Cancillería que inicie un proceso de diálogo con Bolivia en función de validar un protocolo de reconducción para que se resuelva el problema", detalló Thayer sobre estas conversaciones, que iniciaron el año pasado.