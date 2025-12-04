Presidente de Perú: Kast fue "un factor" en la decisión de militarizar la frontera con Chile

El presidente interino de Perú, José Jerí, dijo que las advertencias realizadas por el candidato presidencial opositor, José Antonio Kast, en materia migratoria fueron un "factor" considerado en la decisión de su gobierno de transición de militarizar la frontera con Chile.

Las medidas peruanas, que buscan aumentar los controles policiales y el resguardo militar ante el ingreso de extranjeros indocumentados, fueron tomadas en un contexto de alta tensión por el flujo de migrantes irregulares en el límite territorial.

Durante una visita de trabajo a la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile, Jerí fue consultado por el matinal "Mucho Gusto" de Mega sobre si influyeron en el despliegue de militares las declaraciones de Kast, quien ha prometido expulsar a los migrantes en situación irregular y los ha instado a abandonar Chile antes de una eventual asunción, respondiendo el mandatario que "eso ha sido un factor". Sin embargo, precisó que "no ha sido el único" motivo.

Jerí explicó que la acción responde a una problemática de seguridad más amplia que requiere ser abordada con urgencia. "Tenemos un problema de seguridad que tenemos que abordar y que lo estamos abordando, y uno de los problemas evidentemente es el tema de la migración irregular", declaró el gobernante, ligando directamente el flujo migratorio a las preocupaciones de orden interno y seguridad nacional de Perú.

Respecto al escenario en la frontera y la coordinación bilateral, el presidente peruano manifestó su confianza en el diálogo diplomático. "Tenemos una conversación que estamos desempeñando a través de cancillerías para justamente poder abordar el tema de manera integral. Nuestros cancilleres están a cargo de ello. Yo confío en el éxito de la medida conjunta que se tome", afirmó.

"Todas las personas que no tengan sus documentos en regla no son bienvenidas"

El presidente interino de Perú advirtió además que "todas las personas que no tengan sus documentos en regla no son bienvenidas" en su país.

"Nosotros tenemos que actuar en función a los intereses nacionales. Para nosotros es importante mantener el control dentro de nuestro territorio y evitar la migración irregular", declaró el gobernante a periodistas, según consignó EFE.

Jerí, quien estuvo acompañado por miembros de su gabinete de ministros, agregó que se tomarán "las medidas correctivas" para que no entren al país extranjeros sin documentos.

Recordó, además, que el estado de emergencia que dictó el Gobierno durante 60 días en varios distritos fronterizos con Chile "se mantiene", por lo que dijo que las fuerzas de seguridad no deben "pestañear en la labor de resguardar la frontera".

"No se puede permitir ningún tipo de error. La regla general es que todas las personas que no tengan sus documentos en regla no son bienvenidas a nuestro país", enfatizó.

El mandatario también ratificó que un grupo de trabajo binacional, conformado por representantes de Perú y Chile, está encuentra evaluando "casos puntuales" de personas migrantes en situación de vulnerabilidad para tomar "medidas en base al derecho internacional humanitario".

Durante su visita de trabajo, Jerí participó en una ceremonia cívico militar, tras lo cual se trasladó hasta al distrito de Locumba para "supervisar las acciones y operativos que vienen realizando las Fuerzas Armadas en el sur del país por la defensa nacional".

El Gobierno del derechista Jerí ha declarado en Tacna el estado de emergencia para reforzar con vigilancia policial y militar la frontera ante el temor de una eventual llegada en masa de migrantes irregulares.

El Gobierno de Chile negó el martes que exista una crisis migratoria en la frontera con Perú, pese al despliegue militar de ese país, y aseguró que el flujo de personas no ha aumentado en los últimos días.