Caída de carga de un furgón en Colina dio paso a fatal accidente que involucró a cuatro vehículos

Un accidente de tránsito que se registró en la Ruta Los Libertadores -a la altura de la comuna capitalina de Colina- dejó un fallecido e involucró a cuatro vehículos.

Los hechos comenzaron cuando el ocupante de un furgón utilitario se bajó del vehículo para verificar una carga que se había caído en plena ruta, correspondiente a una lavadora.

Sin embargo, en ese momento, el ocupante fue atropellado por un segundo vehículo y perdió la vida. Posteriormente, tanto el móvil como el furgón en el que viajaba huyeron del lugar, dejando abandonado el cuerpo allí mismo.

En paralelo, un tercer vehículo conducido por un sujeto en estado de ebriedad colisionó con la carga caída en la ruta y otros dos móviles también se vieron involucrados en el incidente.

Como saldo, "tenemos, al parecer, cuatro vehículos involucrados y, lamentablemente, una persona fallecida dentro de este accidente", dijo el subteniente Daniel Ramos, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros.

"Las pericias se realizan por el equipo de la SIAT y, por el momento, tenemos a una persona detenida que conducía en estado de ebriedad y estaba involucrada dentro del siniestro", añadió.