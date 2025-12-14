Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago15.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Caída de carga de un furgón en Colina dio paso a fatal accidente que involucró a cuatro vehículos

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El fallecido es un ocupante del transporte que, al descender y verificar la situación, fue atropellado por un segundo móvil y su cuerpo quedó abandonado en el lugar.

En paralelo, un conductor en estado de ebriedad colisionó con el cargamento, lo que implicó a otros dos autos en el siniestro.

Caída de carga de un furgón en Colina dio paso a fatal accidente que involucró a cuatro vehículos
 ATON (referencial)

Carabineros detuvo al conductor ebrio.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un accidente de tránsito que se registró en la Ruta Los Libertadores -a la altura de la comuna capitalina de Colina- dejó un fallecido e involucró a cuatro vehículos.

Los hechos comenzaron cuando el ocupante de un furgón utilitario se bajó del vehículo para verificar una carga que se había caído en plena ruta, correspondiente a una lavadora. 

Sin embargo, en ese momento, el ocupante fue atropellado por un segundo vehículo y perdió la vida. Posteriormente, tanto el móvil como el furgón en el que viajaba huyeron del lugar, dejando abandonado el cuerpo allí mismo.

En paralelo, un tercer vehículo conducido por un sujeto en estado de ebriedad colisionó con la carga caída en la ruta y otros dos móviles también se vieron involucrados en el incidente. 

Como saldo, "tenemos, al parecer, cuatro vehículos involucrados y, lamentablemente, una persona fallecida dentro de este accidente", dijo el subteniente Daniel Ramos, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros.

"Las pericias se realizan por el equipo de la SIAT y, por el momento, tenemos a una persona detenida que conducía en estado de ebriedad y estaba involucrada dentro del siniestro", añadió.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada