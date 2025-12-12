Carabinero resultó herido a bala durante operativo en San Joaquín

Un carabinero resultó herido a bala durante un operativo en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín.

El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes, cuando el cabo de dotación del OS7 participaba en un allanamiento de puntos de microtráfico de drogas, recibiendo un impacto en una de sus piernas.

El funcionario herido fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde se encuentra fuera de riesgo vital, y posteriormente será llevado al hospital institucional en Ñuñoa.

Según explicó la capitán María Belén Galaz, "se están interviniendo 21 domicilios, todos ellos ligados a tráfico de drogas y armamento. Hay una gran cantidad de detenidos, no puedo dar la nacionalidad, porque se tiene que verificar bien, pero mantenemos incautación de gran cantidad de droga, entre pasta base y clorhidrato de cocaína, también incautación de armamento, municiones y de chalecos antibalas".

"Al momento de proceder personal de Carabineros, obviamente la ciudadanía se opone al actuar y lamentablemente proceden a herir a uno de los funcionarios, pero fue trasladado rápidamente a un centro asistencial", detalló.

Por el momento no se ha confirmado la detención del autor del disparo.