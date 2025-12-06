Carabinero se lanzó al Lago Villarrica para detener a un delincuente huidizo

Carabineros protagonizó un inusual procedimiento en la comuna de Villarrica, en la zona lacustre de La Araucanía, donde un sujeto se lanzó al lago homónimo para huir de los funcionarios durante un control preventivo.

El hecho ocurrió cuando personal de la Segunda Comisaría de Villarrica fiscalizó al hombre, de 23 años, quien entregó una identidad falsa.

informado de que sería detenido, "el individuo arrojó al suelo un cartucho correspondiente a una escopeta calibre 16, sin percutar, para luego lanzarse al lago y nadar para huir de la fiscalización policial", detalló el mayor Alexis Carriel de Carabineros.

"En tales circunstancias, un carabinero que había concurrido a apoyar el procedimiento se lanzó (también) al lago, logrando que el sujeto desistiera de su huida para entregarse voluntariamente al personal, procediendo a su detención en el lugar", agregó el oficial de la Séptima Comisaría de Villarrica.

#Araucanía: En un acto de compromiso y vocación de servicio, en #Villarrica un Carabinero sin dudar, se lanzó al Lago "Villarrica" para capturar a un sujeto que momentos antes huyó de una fiscalización y que se mantenía prófugo de la justicia por tráfico de drogas. #OrdenyPatria pic.twitter.com/HmFEfm2Vy1 — Carabineros Región de La Araucanía (@CarabAraucania) December 5, 2025

Una vez trasladado a la unidad policial, el detenido entregó su verdadera identidad. Asimismo, la verificación de antecedentes reveló que mantenía una orden de detención vigente por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y que estaba incumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario.

Quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Villarrica para su formalización por múltiples delitos, incluyendo usurpación de identidad, porte de munición, incumplimiento de arresto domiciliario y la orden pendiente por tráfico de drogas.