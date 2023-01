En medio de los múltiples allanamientos realizados este martes, la PDI llegó hasta la joyería de Estrella Dinamarca, ubicada en Santo Domingo, donde incautó joyas, un arma y municiones. La mujer, quien en una entrevista con CHV, afirmó haber recibido cheques de Parived y Tonka Tomicic. Dinamarca contó entonces que "tengo cheques cruzados con él, fue porque yo le cambiaba a él" y agregó que "era como una transacción mediana para que él tuviese efectivo y yo me ganaba un porcentaje. Estaban a nombre de él y de ella (Tonka) (...) yo conversé con él, y me dijo que necesitaba dinero porque era obvio que estaba necesitando más dinero para hacerse un negocio, no sé".

LEER ARTICULO COMPLETO