Mafia china en Meiggs: Casi todos los imputados quedaron en prisión preventiva

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago llevó a cabo este viernes la audiencia de formalización de los 18 imputados vinculados a la denominada mafia china que operaba en el Barrio Meiggs, acusada de una serie de delitos como tráfico de drogas, contrabando, homicidio, secuestro, comercio sexual y extorsión.

Se trata de 17 ciudadanos extranjeros -16 de nacionalidad china y un boliviano-, y un funcionario activo de Carabineros, perteneciente a la Segunda Comisaría de Santiago, quienes fueron detenidos en el marco de la operación "Muralla Oriental", que incluyó allanamientos en 63 viviendas de la capital.

Los otros 12 detenidos en la última jornada están a la espera de una citación para su respectiva formalización de cargos.

El carabinero es acusado de colaborar activamente con la organización criminal al cumplir la función de "avisar" sobre los procedimientos de fiscalización e investigaciones policiales que estaban en curso en el tradicional barrio capitalino.

Según los antecedentes presentados en la audiencia, el funcionario utilizaba la aplicación WhatsApp para alertar a la banda sobre los operativos policiales que se realizarían, y también se le imputa haber facilitado armas y drogas directamente a la organización.

"Las organizaciones criminales buscan pasar desapercibidas, y en ese sentido, parte de esa actividad era tener contactos con funcionarios públicos para que le informaran sobre los procedimientos, y así evitar ser descubiertos. Entonces, este funcionario policial pasó a ser un empleado de la organización, y cumplía funciones revelando secretos que guardan relación con información que él tenía en función de su cargo, justamente sobre fiscalizaciones. Y producto de ello, recibía un beneficio económico", detalló el persecutor Alfredo Cerri, de la Fiscalía Centro Norte.

"Y Juan Tao, que era el líder de la organización, lo mantuvimos en constante vigilancia para poder realizar conjuntamente el operativo. En ese contexto llegó el imputado, el funcionario de Carabineros, y procedió a recibir dinero en flagrancia respecto de este líder, y es detenido en este caso, manteniendo en su poder la identificación de funcionario de Carabineros, el arma de servicio y el dinero que le pagó, en este caso, en flagrancia el líder", agregó.

Por otra parte, el Ministerio Público presume que la agrupación lavaba el dinero que obtenía producto de diversas actividades ilícitas a través de distintos comercios: por ejemplo, un mall chino, locales de comida, bares y karaokes.

Extorsión a víctimas

Durante la audiencia se detallaron los métodos utilizados por la banda para extorsionar a sus víctimas -varias de ellas chinas y locatarias del mismo barrio- y se destacó la existencia de varios "lugares de cautiverio" donde eran retenidas y agredidas.

Según la indagatoria, el objetivo de estas agresiones era forzar a los afectados a realizar distintas acciones en beneficio de la banda. Entre ellas, se les obligaba a firmar documentos asumiendo deudas con los integrantes de la organización.

Además, mediante amenazas, las víctimas eran trasladadas a bancos y obligadas a retirar millonarias sumas de dinero. También se investigan eventuales crímenes por encargo por parte de la organización criminal.

Según el relato del Ministerio Público, esta banda utilizaba el sistema financiero "Hawala", mecanismo informal que facilita las transacciones internacionales sin pasar por los bancos ni dejar registros.

La formalización enfrentó algunas dificultades, dado que la mayoría de los imputados son ciudadanos chinos y no hablan español, por lo que la audiencia ha requerido la presencia de dos traductoras para asistir tanto a los abogados como al juez, asegurando el debido proceso.

Prisión preventiva para casi todos los detenidos

La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para la totalidad de los involucrados en el denominado "caso mafia china", pero después de una extensa audiencia, el tribunal dictó la máxima cautelar para 17 de ellos.

Entre ese grupo, está el carabinero implicado en la causa, Gonzalo Hernández Salinas, quien ya fue dado de baja de la institución por su presunta responsabilidad en este caso, y estará recluido en el CDT de Pudahuel por ser un exfuncionario público.

También fue enviado a prisión preventiva el principal sujeto de interés en esta investigación, Huang Tao, indagado por delitos como secuestro extorsivo, lavado de dinero, homicidio frustrado, entre otros.

En cuanto a la relación entre estos dos, el fiscal Serri apuntó: "Mantuvimos en constante vigilancia a Huang Tao, que era el líder de la organización, para realizar conjuntamente el operativo, y en ese contexto, llega el funcionario de Carabineros y procede a recibir dinero en flagrancia de este líder, y es detenido manteniendo en su poder la identificación de Carabineros, el arma de servicio y el dinero que le pagaron".

En tanto, otros 10 imputados quedaron bajo prisión preventiva con caución, es decir, que pueden pagar una fianza para quedar en libertad, por lo que la Fiscalía ha solicitado que tal monto no sea menor a 15 millones de pesos.

De acuerdo con el defensor penal público Álvaro Pérez, esto se debe a que tales implicados "estaban en un restorán compartiendo, cantando karaoke, y les tocó que llegó la PDI, hizo la entrada y registro y quedaron detenidos, pero son personas que no tienen nada que ver con ninguno de estos hechos".

"En toda la investigación -que entiendo es bastante larga- nunca salen mencionados y no tienen nada que ver, así que a diferencia de los demás, se les fijó una fianza para que se mantengan en el proceso", añadió el abogado.

Con todo, solo un sujeto quedó en libertad, por no cumplirse los antecedentes necesarios -de acuerdo con el juez- que lo vinculen con la desbaratada organización criminal.