Desbaratan centro de venta de cigarros de contrabando en Estación Central

La PDI desbarató un centro de acopio y venta de cigarrillos de contrabando ubicado en la comuna de Estación Central, incautando más de 300 cajas de diversas marcas la madrugada de este jueves.

El operativo responde a una denuncia realizada por la tabacalera BAT, que dio cuenta de la comercialización ilegal de estos productos.

En medio del procedimiento, terceros incluso llegaron en un camión para comprar cajas de cigarros, los que también son parte del decomiso total.