Banda operaba en Cartagena, Melipilla y El Monte ocultando droga en balones de gas

El OS-7 de Carabineros allanó 12 domicilios ubicados en tres comunas -Cartagena, Melipilla y El Monte- para desbaratar a una banda narco que ocultaba droga en balones de gas.

La capitán Belén Galaz detalló que la policía uniformada ingresó en las últimas horas a cinco inmuebles en Cartagena (Región de Valparaíso), cinco en Melipilla y dos en El Monte (Región Metropolitana), donde incautó pasta base, cocaína, armas de fuego y munición y detuvo, de momento, a siete personas, entre ellas menores de edad y el presunto líder de la banda: un hombre de 34 años.

El mecanismo de ocultamiento era el siguiente: "Adentro de un balón de gas mantenían un doble fondo; hacían una apertura en la parte posterior y en este lugar guardaban la droga, la escondían", explicó Galaz.

"Nos hemos encontrado en otras oportunidades con dobles fondos en las paredes, en televisores, en los colchones, y en esta oportunidad fue (la novedad) esta forma de ocultamiento", añadió la oficial.