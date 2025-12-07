Dueño de botillería se defendió de asalto y mató a balazos a un delincuente

Un asalto en una botillería terminó con un delincuente muerto a balazos a manos del mismo dueño en la comuna de Colina.

Según a información policial, alrededor de cuatro sujetos llegaron hasta la Botillería JR, ubicada en la intersección de Caletera San Martín con Calle Esmeralda, y con armas blancas y de fuego, incluso disparando al aire, ingresaron al local e intimidaron a los trabajadores.

Los delincuentes lograron sustraer cigarros, bebidas alcohólicas, todos los celulares de los trabajadores y una cédula de identidad.

Previo a la huida, uno de los antisociales intentó apuñalar al dueño del local, quien extrajo un arma de fuego y disparó contra el grupo, dando muerte a uno de ellos.

El fiscal Felipe Olivarí detalló que "el dueño de la botillería extrae un arma inscrita, él tiene permiso para para tenerla, y les dispara a los imputados en cuatro oportunidades, hiriendo fatalmente auno de ellos, que quedó en las afueras de la botillería resultando fallecido en el sitio del suceso".

Preliminarmente se estima configurada la legitima defensa. No se descarta que otro delincuente haya resultado herido..