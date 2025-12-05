Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.8°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial

Estación Central: Persecución terminó con auto estrellándose contra un local y cuatro detenidos

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La huida, que se inició por motivos aún no confirmados, provocó daños a terceros.

Estación Central: Persecución terminó con auto estrellándose contra un local y cuatro detenidos
 Clark Van Der Beken, unsplash.com (referencial)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un seguimiento vehicular iniciado por personal de Seguridad Ciudadana de la comuna de Estación Central terminó abruptamente esta mañana en la caletera de General Velásquez, en la intersección con Apóstol Santiago, en el límite con Quinta Normal.

El vehículo que huía, un sedán Chevrolet modelo Sail, perdió el control y se incrustó violentamente en uno de los locales comerciales ubicados bajo un edificio de departamentos.

La persecución se había iniciado por motivos que aún no han sido confirmados oficialmente, pero la rápida acción del personal municipal permitió retener a los ocupantes del vehículo inmediatamente después del choque.

En total, cuatro personas que iban a bordo del automóvil fueron inmovilizadas en el suelo y esposadas por los funcionarios de Seguridad Ciudadana, a la espera de la llegada de Carabineros para formalizar su detención y determinar los delitos que habrían cometido.

El violento escape generó daños a terceros y puso en riesgo a transeúntes. Una de las víctimas, que se encontraba estacionada esperando la luz verde en un semáforo cercano, relató a Cooperativa cómo el vehículo a alta velocidad impactó y voló su espejo lateral, sin detenerse.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada