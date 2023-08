Concepción: Tribunal dejó libre a sospechoso de femicidio

El Juzgado de Garantía de Concepción declaró ilegal la detención del conviviente de Priscila Miranda Salazar, la mujer de 39 años que, esta madrugada, fue asesinada de un tiro en la cabeza en la vía pública, en la Población Santa Sabina de la ciudad.

Tras su arresto por parte de Carabineros, el sujeto, de 43 años y con antecedentes por diversos delitos, fue sometido a audiencia de control de detención, instancia en que la Fiscalía no logró presentar antecedentes suficientes que lo vincularan con el crimen.

Tras rápidas diligencias Carabineros de la 2ª Comisaría de #Concepción detuvieron a un sujeto de 43 años, con amplio prontuario delictual, quien habría cometido un Femicidio causando la muerte de su conviviente de 39 años, hecho ocurrido en el sector Santa Sabina esta madrugada. pic.twitter.com/8lmDhmFBCB — Carabineros Región del Bío Bío (@CarabBioBio) August 31, 2023

"El tribunal declaró ilegal la detención considerando que, con los antecedentes que existían al día de hoy, no se permitía vincular directamente a mi representado con el hecho por el cual fue puesto a disposición", explicó la defensora penal pública Carla Canales.

La jueza de garantía Tania Galgani tuvo a la vista, "principalmente, la distancia a la cual él (el sospechoso) se encontraba al momento que fue detenido: más de dos kilómetros desde el lugar de ocurrencia del hecho", explicó la abogada.

Frente a la resolución de la magistrada, "el Ministerio Público no pudo solicitar la ampliación de la detención (...) y decidió, al no contar con antecedentes suficientes, no formalizar investigación. En virtud de ello, y del principio de presunción de inocencia, se decretó la libertad de mi representado", añadió Canales.

Desde el Poder Judicial se explicó además que el supuesto testigo que aludieron las policías y la Fiscalía durante la mañana no vio el crimen, sino que sólo escuchó el disparo fatal y vio la espalda de alguien que corría alejándose del lugar.