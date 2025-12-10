Hombre halló cadáver en sitio eriazo de Maipú mientras usaba un dron

Un hombre reportó el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición mientras piloteaba un dron por un sitio eriazo de la comuna de Maipú, entre las calles Domingo Colón y Primo de Rivera.

Pese a las diligencias, no se ha podido identificar el cuerpo ni tampoco establecer la intervención de terceras personas. No obstante, preliminarmente se indica que los restos presentan quemaduras.

El Ministerio Público instruyó al personal especializado de la Policía de Investigaciones para esclarecer el hecho.