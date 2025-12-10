Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.9°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial

Hombre halló cadáver en sitio eriazo de Maipú mientras usaba un dron

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre reportó el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición mientras piloteaba un dron por un sitio eriazo de la comuna de Maipú, entre las calles Domingo Colón y Primo de Rivera.

Pese a las diligencias, no se ha podido identificar el cuerpo ni tampoco establecer la intervención de terceras personas. No obstante, preliminarmente se indica que los restos presentan quemaduras.

El Ministerio Público instruyó al personal especializado de la Policía de Investigaciones para esclarecer el hecho.

 

Síguenos en Google News
Las + leídas