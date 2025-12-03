Tres muertes violentas en el Biobío, al menos dos homicidios

Tres muertes violentas quedaron al descubierto en las últimas horas en la Región del Biobío.

En el sector de Ranquilco, en la comuna de Los Álamos (Provincia de Arauco), al menos tres sujetos ingresaron a una vivienda y mataron a tiros a un hombre de 38 años.

Cconsultada la Policía de Investigaciones por si el hecho corresponde a una situación de violencia rural, dijo que no se puede descartar, pero las diligencias siguen en curso.

En tanto, en Coronel, un joven de 18 años falleció por un disparo de escopeta que se intentó hacer pasar por accidental.

Una persona fue detenida cuando se descubrió el engaño, y enfrentará cargos por homicidio.

Finalmente, un equipo de la Fiscalía y la PDI concurrieron hasta la costanera en Chiguayante debido al hallazgo de un cadáver en las orillas del Río Biobío.