Un incendio destruyó este viernes dependencias de la empresa frutícola "Huertos Collipulli", ubicada en el kilómetro 578 de la Ruta 5 Sur, en la localidad de Pidima, comuna de Ercilla (Provincia de Malleco, Región de La Araucanía). Según informó el delegado presidencial José Montalva, el siniestro afectó "solamente a una bodega en la cual mantenían almacenadas bandejas plásticas. En el interior de la planta no se encontraban personas al momento del siniestro" y, si bien las causas aún "no están claras, no hay ningún antecedente de que haya participación de terceros: no hay pancartas en el lugar". "Hasta el momento no se aprecia intervención de terceras personas, tampoco hay personas lesionadas", ratificó el mayor Fernando Mella, de la Prefectura Malleco de Carabineros.

