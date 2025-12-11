Independencia: Sujeto dejó a funcionario municipal con un corte en la cabeza

El Municipio de Independencia denunció que, durante un operativo por desórdenes que realizaba un hombre en la vía pública, este sujeto provocó un corte en la cabeza a un funcionario de seguridad de la comuna.

El procedimiento tuvo lugar la madrugada de este jueves, después de que el hombre causara daños en un inmueble y huyera del lugar -portando unos palos- por Avenida Dorsal, aunque seguido por vecinos.

Finalmente, personal municipal lo interceptó en la esquina de Recabarren con Luis Johnson, y mientras lo reducía, el sujeto agredió a un funcionario con un arma blanca, causándole una herida de cinco centímetros en la cabeza.

"Lamentamos este hecho profundamente, y (damos) todo el apoyo el equipo de seguridad municipal, que hace un trabajo encomiable día y noche por dar seguridad a los vecinos de Independencia", expresó el alcalde Agustín Iglesias, reafirmando que "la poca protección que tienen los funcionarios de seguridad municipal en esta y otras comunas ha sido un problema para esos equipos".

Dado que el ataque ocurrió días después de que el Congreso despachara la ley de seguridad municipal, el jefe comunal apuntó que "sin duda es un avance importante para las atribuciones y las herramientas que tendremos, como Dirección de Seguridad Municipal, para abordar estos temas".

No obstante, como la promulgación de la normativa sigue pendiente, Iglesias subrayó que "es importante que el reglamento, que está en cuestión hoy a partir de la ley, salga lo antes posible. Ya hemos esperado mucho para esta ley".

Desde el Gobierno, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, aseguró que el Ministerio de Seguridad Pública está enfocado en elaborar el texto con la mayor premura posible.