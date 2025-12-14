Joven de 17 años fue baleado en estacionamiento de un edificio en Independencia

Una balacera se registró este domingo en un edificio de la comuna de Independencia, donde un grupo de sujetos dispararon en contra de un joven de 17 años de nacionalidad ecuatoriana.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del edificio, ubicado en Inglaterra 1144, hasta donde llegaron los atacantes y atacaron al adolescente, que resultó con dos heridas de bala. Fue trasladado al Hospital San José, en la zona norte de Santiago.

El Ministerio Público y Carabineros se encuentra en el lugar para realizar las diligencias investigativas y dar con el paradero de los atacantes.