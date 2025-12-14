Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago21.8°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial

Joven de 17 años fue baleado en estacionamiento de un edificio en Independencia

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una balacera se registró este domingo en un edificio de la comuna de Independencia, donde un grupo de sujetos dispararon en contra de un joven de 17 años de nacionalidad ecuatoriana.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del edificio, ubicado en Inglaterra 1144, hasta donde llegaron los atacantes y atacaron al adolescente, que resultó con dos heridas de bala. Fue trasladado al Hospital San José, en la zona norte de Santiago.

El Ministerio Público y Carabineros se encuentra en el lugar para realizar las diligencias investigativas y dar con el paradero de los atacantes.

Síguenos en Google News
Las + leídas